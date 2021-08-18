***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIDEF'21 ‘de HAVELSAN ile TÜMOSAN iş birliğiTürk Savunma Sanayinin köklü şirketlerinden HAVELSAN ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., IDEF'21'de Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı.HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif NACAR ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim TOSUN tarafından imzalanan MoU kapsamında· TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak,· HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak,· KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecektir.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958984BIST