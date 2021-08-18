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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2021 15:56



***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                
IDEF'21 ‘de HAVELSAN ile TÜMOSAN iş birliği
Türk Savunma Sanayinin köklü şirketlerinden HAVELSAN ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., IDEF'21'de Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı.
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif NACAR ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim TOSUN tarafından imzalanan MoU kapsamında
·      TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak,
·  HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak,
·  KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecektir.
 
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958984


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