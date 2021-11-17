***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 18:40
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş, yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde kullanılan Dizel Motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 02 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir.
Bu beyan ve iyi niyet çerçevesinde TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Motor tecrübesini Deniz kuvvetlerinin kullanımına sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama adına kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamlamıştır. Mavi Vatanın korunmasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı itici çekici vasıta yüzer unsurlarda kullanılmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde 2 adet dizel marin motor Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığının test amaçlı kullanımına teslim edilmiştir.
Teslim sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. yetkililerince yapılan test, muayene, değerlendirme ve kabul faaliyetleri neticesinde Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) imzalanmıştır.
Yapılan bu anlaşma ile 10 (on) yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve mücbir sebepler hariç TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş tek kaynak olacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978375
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
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|: 1.683
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|: 2,67%
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|Açılış
|: 10,6200
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En Düşük
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18:0511,9863
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|: 11,9900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05636,33
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|: 636,33
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|Önceki Kapanış
|: 613,72
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641,24
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5816
|10,5925
|% 2,67
|
|Euro
|11,9735
|11,9863
|% 2,62
|
|Sterlin
|14,2748
|14,3464
|% 3,40
|
|Frank
|11,3865
|11,4551
|% 3,14
|
|Riyal
|2,8279
|2,8421
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|10,68
|
|Altın Gr.
|640
|641
|26,85
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,63
|8,64
|0,40
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,55
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Seans Raporu
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17:58GEDZA
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17:55XU050
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
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17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında