***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 09:43
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin maliki olduğu ve fabrikamızın bulunduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parseldeki 1.618.464,41 m2'lik taşınmazın cüz'i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıklarımızın değerlerinin artırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için başvuruda bulunulmuş ve 10.09.2021 tarihinde duyurulmuştu.
16.12.2021 tarihinde ise söz konusu başvuru çerçevesinde Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'nin 57/c maddesine göre 5 yıllık süre içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve bağlı şirketlerimiz tarafından en az 758.000.000 TL (yediyüzellisekizmilyon Türk Lirası) yeni yatırım yapılacağına ilişkin taahhüt verilmişti. Gelinen aşamada Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parsele Özel Endüstri Bölgesi statüsü verilmesi için başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ‘nin Konya Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile (bugün) 03.06.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak süreç tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034446
BIST
10:242.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,78
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.620
En Düşük
2.610
10:2416,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 16,4800
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|Önceki Kapanış
|: 16,4600
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|: 988,96
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993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:22
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,72
|21.331.869
|% 8,71
|
|HEDEF
|6,84
|15.604.725
|% 8,57
|
|YUNSA
|33,52
|18.504.624
|% 7,30
|
|DOKTA
|26,08
|2.124.553
|% 7,15
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.705.546
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,64
|93.027.252
|% -8,83
|
|AVGYO
|2,74
|3.627.918
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,40
|1.054.855
|% -4,22
|
|SASA
|40,46
|650.966.312
|% 0,65
|
|THYAO
|49,60
|458.856.868
|% 0,00
|
|KARSN
|7,57
|449.918.452
|% 5,29
|
|EREGL
|35,10
|395.466.872
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,36
|379.982.017
|% 0,85
|
|KARSN
|7,57
|449.918.452
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,85
|131.436.399
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,76
|321.808.982
|% -0,79
|
|TSKB
|2,16
|70.321.411
|% 2,86
|
|DOHOL
|3,93
|126.102.359
|% 2,08
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4907
|16,4947
|% 0,25
|
|Euro
|17,7379
|17,7663
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,6580
|20,7616
|% 0,09
|
|Frank
|17,1557
|17,2591
|% 0,23
|
|Riyal
|4,3837
|4,4057
|% 0,18
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|10:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,06
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|Altın Gr.
|989
|989
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
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|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
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|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
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|B. Petrol
|117
|117
|-0,48
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