***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin maliki olduğu ve fabrikamızın bulunduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parseldeki 1.618.464,41 m2'lik taşınmazın cüz'i bir kısmının fabrika ve stok sahası olarak kullanıldığı gözetilerek, atıl olan bölümlerin değerlendirilmesi ve varlıklarımızın değerlerinin artırılması amacıyla ilgili parselin Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için başvuruda bulunulmuş ve 10.09.2021 tarihinde duyurulmuştu.16.12.2021 tarihinde ise söz konusu başvuru çerçevesinde Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'nin 57/c maddesine göre 5 yıllık süre içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve bağlı şirketlerimiz tarafından en az 758.000.000 TL (yediyüzellisekizmilyon Türk Lirası) yeni yatırım yapılacağına ilişkin taahhüt verilmişti. Gelinen aşamada Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 22410 ada 15 parsele Özel Endüstri Bölgesi statüsü verilmesi için başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ‘nin Konya Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile (bugün) 03.06.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak süreç tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034446BIST