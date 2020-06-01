***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNiyazi Akkalp Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2020 0212 468 19 88 niyazi.akkalp@tumosan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207758,701896Makbule Keçeci Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.06.2015 0212 468 19 88 makbule.kececi@tumosan.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848014BIST