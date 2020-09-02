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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2020 12:20
GÜNCEL HABERLER



***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tümosan Döküm A.Ş Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872911


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.131,30 4.259.702 % 10,00  
BALAT 2,31 826.361 % 10,00  
YONGA 31,46 558.572 % 10,00  
TKURU 188,30 1.633.314 % 9,99  
AKYHO 5,18 7.781.753 % 9,98  
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13:35 Alış Satış %  
Dolar 7,3820 7,3858 % 0,25  
Euro 8,7559 8,7597 % -0,21  
Sterlin 9,8377 9,8870 % 0,10  
Frank 8,0797 8,1283 % 0,17  
Riyal 1,9630 1,9729 % 0,27  
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13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 -2,11  
Altın Gr. 467 467 0,69  
Cumhuriyet 3.101 3.147 0,00  
Tam 3.086 3.163 -0,21  
Yarım 1.492 1.530 -0,10  
Çeyrek 748 765 -0,05  
Gümüş.Ons 27,90 27,95 -0,19  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 -0,02  
B. Petrol 45,66 45,66 0,08  
Seans Raporu 13:35
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