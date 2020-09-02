***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 12:20
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tümosan Döküm A.Ş Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872911
BIST
13:371.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:377,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:378,7619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0159
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:37467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 467,31
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:35
|PKENT
|1.131,30
|4.259.702
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.781.753
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|520,00
|8.847.313
|% -8,13
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|NIBAS
|15,80
|2.358.515
|% -6,45
|
|FENER
|30,84
|601.290.432
|% 9,36
|
|GSRAY
|3,41
|535.441.420
|% 7,57
|
|SISE
|6,17
|431.110.780
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,26
|416.555.908
|% 5,16
|
|ASELS
|16,77
|376.046.972
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,41
|535.441.420
|% 7,57
|
|BJKAS
|3,26
|416.555.908
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,78
|202.228.501
|% 1,14
|
|PETKM
|3,98
|338.915.616
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,05
|167.375.136
|% -0,49
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3820
|7,3858
|% 0,25
|
|Euro
|8,7559
|8,7597
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8377
|9,8870
|% 0,10
|
|Frank
|8,0797
|8,1283
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9630
|1,9729
|% 0,27
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-2,11
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,66
|45,66
|0,08
|