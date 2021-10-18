***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 08:54
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tümosan Döküm A.Ş Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971148
BIST
11:421.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.415
En Düşük
1.408
11:429,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0233
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
11:4210,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0130
|Açılış
|: 10,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
11:42526,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 526,10
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|45.649.532
|% 9,97
|
|PRKAB
|16,77
|67.399.972
|% 7,23
|
|GUBRF
|52,35
|339.962.614
|% 6,40
|
|MERIT
|30,98
|22.761.505
|% 6,31
|
|KZBGY
|26,06
|90.003.185
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,47
|22.229.003
|% -4,94
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|BJKAS
|5,72
|35.184.631
|% -4,67
|
|RAYSG
|9,57
|574.929
|% -3,82
|
|GARAN
|8,81
|690.502.855
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,10
|469.099.124
|% 2,31
|
|SISE
|8,15
|363.251.237
|% 1,12
|
|GUBRF
|52,35
|339.962.614
|% 6,40
|
|THYAO
|14,42
|329.579.616
|% -1,50
|
|YKBNK
|2,33
|219.508.993
|% -0,85
|
|GARAN
|8,81
|690.502.855
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,10
|469.099.124
|% 2,31
|
|TSKB
|1,20
|74.848.779
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|115.484.785
|% 0,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2808
|9,2844
|% 0,25
|
|Euro
|10,7531
|10,7597
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,7047
|12,7684
|% 0,08
|
|Frank
|9,9843
|10,0445
|% -0,09
|
|Riyal
|2,4678
|2,4802
|% 0,25
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-3,52
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|-8,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-38,50
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,63
|
|Çeyrek
|836
|856
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|0,71
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:56OZKGY
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 032, 513 adet işlem
-
11:56OZKGY
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 032, 513 adet işlem
-
11:55TSPOR
Yüzde 4.13 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 772, 143 adet işlem
-
11:54KLKIM
Yüzde 4.86 oranında artışla 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 541, 009 adet işlem
-
11:53XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 5, 939.00 milyon TL de