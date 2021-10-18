***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 09:29
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tümosan Döküm A.Ş Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir. 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek 1000000 1000000 TRY 100 BAĞLI ORTAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971165
BIST
13:441.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:449,2801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:4410,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0209
|Açılış
|: 10,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:44526,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 526,19
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:44
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.183.523
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|38.224.232
|% 9,95
|
|PRKAB
|17,11
|85.501.385
|% 9,40
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,82
|179.315.920
|% -8,99
|
|KZBGY
|26,04
|107.036.904
|% -8,95
|
|BAYRK
|8,36
|28.950.545
|% -6,17
|
|LUKSK
|46,50
|14.148.647
|% -5,14
|
|GARAN
|8,81
|1.055.401.630
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,10
|614.132.391
|% 2,31
|
|SISE
|8,17
|588.877.058
|% 1,36
|
|THYAO
|14,44
|514.381.227
|% -1,37
|
|TUPRS
|127,80
|474.951.797
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,34
|321.239.076
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.055.401.630
|% -1,34
|
|TSKB
|1,20
|105.018.279
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,10
|614.132.391
|% 2,31
|
|SISE
|8,17
|588.877.058
|% 1,36
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2770
|9,2801
|% 0,21
|
|Euro
|10,7589
|10,7676
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,7099
|12,7736
|% 0,12
|
|Frank
|9,9866
|10,0467
|% -0,07
|
|Riyal
|2,4678
|2,4802
|% 0,25
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,68
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|11,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,06
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,35
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|1,04
|