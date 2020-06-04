***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih04/06/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.AçıklamalarT.C. Cumhurbaşkanlığı - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında imzalanan Uçak Durdurucu Sistemi Projesi kapsamında, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş ‘nin teslim edeceği Uçak Durdurucu Sistemlere entegre edilmek üzere tedarik edilecek 40 adet Geri Sarma Motorları için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849108BIST