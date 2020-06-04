***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
04.06.2020 14:50
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.
Açıklamalar
T.C. Cumhurbaşkanlığı - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında imzalanan Uçak Durdurucu Sistemi Projesi kapsamında, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş ‘nin teslim edeceği Uçak Durdurucu Sistemlere entegre edilmek üzere tedarik edilecek 40 adet Geri Sarma Motorları için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849108
BIST
15:45109.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 109.384
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108.779
15:456,7583
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373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|58.739.651
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.284.706
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|EGGUB
|83,30
|37.317.097
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.487.999
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.785.496
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.091.205.120
|% 1,04
|
|ASELS
|31,94
|933.138.154
|% 0,57
|
|GARAN
|8,17
|658.778.828
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|542.696.305
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|624.155.282
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|198.975.692
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.607.727
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,93
|369.729.772
|% 3,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4528
|8,4952
|% 0,05
|
|Frank
|7,0256
|7,0679
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|15,63
|
|Altın Gr.
|372
|373
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.450
|23,30
|
|Tam
|2.492
|2.521
|24,00
|
|Yarım
|1.216
|1.231
|11,70
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,28
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