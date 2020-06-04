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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.06.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU ETKİSİ BEKLENMEKTEDİR.
Açıklamalar

   T.C. Cumhurbaşkanlığı - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında imzalanan Uçak Durdurucu Sistemi Projesi kapsamında, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş ‘nin teslim edeceği Uçak Durdurucu Sistemlere entegre edilmek üzere tedarik edilecek 40 adet Geri Sarma Motorları için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849108


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SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MRSHL 92,55 31.284.706 % 9,98  
CRDFA 3,53 18.298.384 % 9,97  
EGGUB 83,30 37.317.097 % 9,97  
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Sterlin 8,4528 8,4952 % 0,05  
Frank 7,0256 7,0679 % 0,61  
Riyal 1,7968 1,8058 % 0,41  
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Altın Ons 1.715 1.715 15,63  
Altın Gr. 372 373 4,62  
Cumhuriyet 2.421 2.450 23,30  
Tam 2.492 2.521 24,00  
Yarım 1.216 1.231 11,70  
Çeyrek 608 615 5,80  
Gümüş.Ons 17,79 17,84 0,17  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,03  
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