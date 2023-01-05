***TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.01.2023 09:16
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNZTP.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Miktar: 28.000.000 TL nominal, Aracı: PIT Kapanış Tarihi: 06.01.2023, Fiyat: 10,21 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 285.880.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093427
BIST
10:515.396
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -127,36
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
10:5118,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5119,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0572
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:511.115,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.115,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EYGYO
|25,18
|131.762.634
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,85
|22.332.564
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,54
|101.975.430
|% 8,01
|
|ULUSE
|202,50
|22.110.421
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.990.826
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|ULUFA
|7,52
|10.913.346
|% -9,40
|
|EREGL
|43,50
|3.552.123.079
|% 1,35
|
|THYAO
|145,00
|3.094.957.704
|% 0,35
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|YKBNK
|11,60
|594.063.063
|% -0,34
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,98
|113.219.237
|% -1,65
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7511
|18,7609
|% 0,10
|
|Euro
|19,9320
|19,9564
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4570
|22,5696
|% -0,34
|
|Frank
|20,0853
|20,2063
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9736
|4,9986
|% 0,09
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.561
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,83
|
Seans Raporu
10:50
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11:05TEZOL
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 728, 179 adet işlem
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, KOZAL
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, GUBRF
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11:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 32 kaybederek (% -1.35 ) 4, 828
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11:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, OTTO, MARTI, ULUSE