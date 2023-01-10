***TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TNZTP]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTapdi Tınaztepe payları, 11/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 128.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTAPDI TINAZTEPE XUTUM 11/01/2023TAPDI TINAZTEPE XTUMY 11/01/2023TAPDI TINAZTEPE XBANA 11/01/2023TAPDI TINAZTEPE XHARZ 11/01/2023TAPDI TINAZTEPE XUHIZ 11/01/2023TAPDI TINAZTEPE XSIZM 11/01/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099473BIST