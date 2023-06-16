***TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.06.2023 16:57
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TNZTP
19.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TAPDI TINAZTEPE TNZTP 0,2830854 0,2547768
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159456
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.491,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.491,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.870.620
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.490.934
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.069.292
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.220.483
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.450.303
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|180,90
|7.945.822.596
|% -1,15
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|EREGL
|36,78
|2.580.239.953
|% 0,49
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,22
|1.793.226.407
|% 0,70
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|KLGYO
|2,92
|331.303.781
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6265
|23,6789
|% 0,13
|
|Euro
|25,8241
|25,8650
|% 0,01
|
|Sterlin
|30,1932
|30,3446
|% 0,13
|
|Frank
|26,3284
|26,4870
|% -0,38
|
|Riyal
|6,2824
|6,3139
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem