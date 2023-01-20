***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:06
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TNZTP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNZTP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103349
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
0
En Düşük
0
18:0518,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.164,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,98
|41.785.748
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,28
|27.900.315
|% 0,00
|
|ULUFA
|6,74
|6.878.460
|% 0,00
|
|KRDMB
|18,42
|184.784.097
|% 0,00
|
|LUKSK
|87,05
|4.231.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,98
|41.785.748
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,28
|27.900.315
|% 0,00
|
|ULUFA
|6,74
|6.878.460
|% 0,00
|
|KRDMB
|18,42
|184.784.097
|% 0,00
|
|LUKSK
|87,05
|4.231.227
|% 0,00
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 0,00
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 0,00
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,85
|559.876.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7946
|18,8027
|% 0,08
|
|Euro
|20,3645
|20,3744
|% 0,15
|
|Sterlin
|23,1879
|23,3042
|% -0,09
|
|Frank
|20,4257
|20,5487
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9887
|5,0138
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,71
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.897
|7.965
|-23,00
|
|Yarım
|3.848
|3.898
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,28
|