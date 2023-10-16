***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 11:10
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TNZTP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNZTP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206581
BIST
'
16:417.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -146,76
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:4127,8815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1173
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:4129,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1920
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:411.718,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,32
|Açılış
|: 1.718,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:39
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,96
|121.243.954
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|AVGYO
|7,04
|38.879.367
|% -9,51
|
|ESCAR
|181,90
|134.439.345
|% -9,46
|
|BYDNR
|35,46
|101.121.990
|% -9,08
|
|THYAO
|222,80
|5.328.875.676
|% 0,27
|
|KOZAL
|27,80
|5.192.104.382
|% 1,68
|
|BRSAN
|907,40
|4.237.353.498
|% -8,66
|
|TUPRS
|141,00
|4.107.398.062
|% -3,75
|
|KOZAA
|71,40
|3.377.095.967
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,49
|1.834.659.465
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,23
|1.424.323.602
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,80
|5.192.104.382
|% 1,68
|
|QUAGR
|6,35
|1.018.607.112
|% -5,51
|
|ODAS
|12,90
|1.873.748.496
|% -3,73
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8750
|27,8805
|% 0,42
|
|Euro
|29,4006
|29,4130
|% 0,71
|
|Sterlin
|33,8278
|33,9974
|% 0,65
|
|Frank
|30,7685
|30,9539
|% 0,40
|
|Riyal
|7,4118
|7,4489
|% 0,45
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:39
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