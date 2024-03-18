***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 11:58
***TNZTP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TNZTP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TNZTP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259584
BIST
'
13:168.817
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -11,76
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1632,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1762
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1635,2580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1400
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:162.238,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,86
|Açılış
|: 2.238,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AKENR
|6,60
|19.651.559
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|31.384.350
|% 9,99
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.098.498
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.230.624
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.722.070
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.645.585
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.348.643
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.705.681
|% -9,94
|
|CATES
|60,50
|610.288.945
|% -8,68
|
|DOAS
|321,75
|3.134.953.254
|% 7,43
|
|TUPRS
|167,30
|2.855.414.495
|% 2,64
|
|THYAO
|270,00
|2.380.950.057
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,70
|1.965.912.331
|% -2,80
|
|ALVES
|56,85
|1.875.299.611
|% -6,42
|
|ZOREN
|5,33
|962.335.180
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,38
|1.093.206.837
|% 1,37
|
|EKGYO
|10,70
|762.917.681
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,26
|1.296.454.540
|% 1,00
|
|TSPOR
|1,55
|77.349.624
|% -3,73
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2965
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2250
|35,2323
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,9171
|42,1273
|% 0,79
|
|Frank
|37,2454
|37,4321
|% 0,78
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|920,43
|921,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,15
|1.070,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,98
|85,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,05
|2.156,38
|% 0,66
|