***TNZTP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
11.07.2023 12:25
***TNZTP******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş'nin (TNZTP.E) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170368
BIST
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13:116.323
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 52,82
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
13:1126,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0293
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
13:1128,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0983
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
13:111.626,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.626,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler13:09
|IDEAS
|41,80
|46.175.902
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|60.544.142
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|38.778.062
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|62.944.593
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|36.318.161
|% 9,99
|
|PRZMA
|33,84
|58.592.625
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,72
|115.162.141
|% -8,44
|
|SNPAM
|15,80
|163.159
|% -7,06
|
|LUKSK
|55,70
|18.359.205
|% -5,67
|
|KRGYO
|25,76
|27.302.639
|% -5,64
|
|SASA
|61,45
|3.884.630.534
|% 4,24
|
|THYAO
|215,90
|3.671.990.808
|% 0,61
|
|KOZAL
|29,00
|2.845.369.828
|% 1,90
|
|ASELS
|62,90
|2.787.186.961
|% 2,11
|
|ASTOR
|79,80
|2.171.365.558
|% -1,78
|
|ADESE
|1,76
|331.550.048
|% -1,12
|
|EKGYO
|8,42
|1.481.502.746
|% 0,48
|
|SKBNK
|2,95
|427.422.251
|% 2,08
|
|ZOREN
|3,67
|450.019.546
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,11
|1.570.883.877
|% 0,92
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1005
|26,1179
|% 0,11
|
|Euro
|28,7399
|28,7505
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,6151
|33,7837
|% 0,47
|
|Frank
|29,4829
|29,6606
|% 0,43
|
|Riyal
|6,9410
|6,9758
|% 0,08
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|10,44
|
|Cumhuriyet
|10.824
|10.988
|48,00
|
|Tam
|10.473
|10.669
|27,00
|
|Yarım
|5.236
|5.359
|14,00
|
|Çeyrek
|2.626
|2.680
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,07
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,12
|