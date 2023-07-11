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***TNZTP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

11.07.2023 12:25
***TNZTP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Arac


***TNZTP******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş'nin (TNZTP.E) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170368


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Altın Gr. 1.626 1.626 10,44  
Cumhuriyet 10.824 10.988 48,00  
Tam 10.473 10.669 27,00  
Yarım 5.236 5.359 14,00  
Çeyrek 2.626 2.680 7,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,09  
Gümüş Gr. 19,47 19,49 0,07  
B. Petrol 77,81 77,81 0,12  
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