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***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.01.2024 17:12
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin B


***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yat.Tur.AŞ. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2024
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETAPD00027 20.000.000 20.000.000
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 108.000.000 108.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 128.000.000 TL 0 TL 0 TL 128.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 29.01.2024 TAPDİ-BALÇOVA.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 DUYURU METNİ TAPDİ-BALÇOVA.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243659


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