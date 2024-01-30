***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yat.Tur.AŞ. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2024Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETAPD00027 20.000.000 20.000.000B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 108.000.000 108.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 128.000.000 TL 0 TL 0 TL 128.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 29.01.2024 TAPDİ-BALÇOVA.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 DUYURU METNİ TAPDİ-BALÇOVA.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243659BIST