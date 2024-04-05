***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2024 18:14
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yat.Tur.AŞ. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2024
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETAPD00027 20.000.000 20.000.000
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 108.000.000 108.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 128.000.000 TL 0 TL 0 TL 128.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.01.2024
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 04.04.2024
Ek Açıklamalar
08/01/2024 tarihinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden KAP 'ta açıklama yapılmıştı.
Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 30/01/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru, SPK'nın 04/04/2024 tarih ve 19/518 sayılı toplantısında onaylamış ve 2024/18 sayılı bültende yayımlanmıştır. Duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ilgili belgelerin imzaya sunulan dijital kopyaları ekte ilan edilmiş olup, bu belgeler imzalı asılları ile birebir aynıdır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 29.01.2024 TAPDİ-BALÇOVA.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 DUYURU METNİ TAPDİ-BALÇOVA 25.03.2024.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268735
BIST