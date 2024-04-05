***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yat.Tur.AŞ. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2024Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETAPD00027 20.000.000 20.000.000B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 108.000.000 108.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 128.000.000 TL 0 TL 0 TL 128.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.01.2024Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 04.04.2024Ek Açıklamalar08/01/2024 tarihinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden KAP 'ta açıklama yapılmıştı.Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 30/01/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru, SPK'nın 04/04/2024 tarih ve 19/518 sayılı toplantısında onaylamış ve 2024/18 sayılı bültende yayımlanmıştır. Duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.Paydaşlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ilgili belgelerin imzaya sunulan dijital kopyaları ekte ilan edilmiş olup, bu belgeler imzalı asılları ile birebir aynıdır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 29.01.2024 TAPDİ-BALÇOVA.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 DUYURU METNİ TAPDİ-BALÇOVA 25.03.2024.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268735BIST