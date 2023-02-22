***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin ‘' Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Geçici 1‘inci maddesinin tadili gerçekleşmiş olup güncel esas sözleşme ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1. GEÇİCİ 17/02/2023 21/02/2023 107746 17/02/2023 21/02/2023 10774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115883BIST