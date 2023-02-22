***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.02.2023 10:41
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘' Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Geçici 1‘inci maddesinin tadili gerçekleşmiş olup güncel esas sözleşme ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1. GEÇİCİ 17/02/2023 21/02/2023 10774
6 17/02/2023 21/02/2023 10774
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115883
BIST
10:535.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,30
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:5318,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8799
En Düşük
18,8057
10:5320,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:531.116,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.116,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.116,44
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:53
|SEGYO
|2,31
|8.558.393
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,02
|94.743.248
|% 9,86
|
|VANGD
|5,69
|4.773.618
|% 9,85
|
|RYGYO
|12,09
|83.487.108
|% 9,51
|
|BURVA
|36,44
|12.883.018
|% 8,26
|
|AFYON
|11,34
|139.677.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|44.133.203
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|162.234.129
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|15.629.170
|% -9,99
|
|CMBTN
|734,30
|40.705.593
|% -9,99
|
|EREGL
|46,36
|3.245.550.576
|% -7,02
|
|KRDMD
|23,22
|2.020.604.871
|% -7,42
|
|THYAO
|138,90
|1.435.343.998
|% 1,02
|
|ISDMR
|43,40
|985.665.708
|% 7,59
|
|EKGYO
|8,28
|973.701.431
|% -7,28
|
|EKGYO
|8,28
|973.701.431
|% -7,28
|
|KRDMD
|23,22
|2.020.604.871
|% -7,42
|
|EREGL
|46,36
|3.245.550.576
|% -7,02
|
|YKBNK
|9,14
|441.076.234
|% 1,90
|
|AKBNK
|16,12
|723.584.455
|% 1,38
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8754
|18,8799
|% 0,07
|
|Euro
|20,1137
|20,1213
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8211
|22,9355
|% 0,23
|
|Frank
|20,3082
|20,4305
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,04
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,36
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.629
|7.702
|3,00
|
|Yarım
|3.727
|3.769
|2,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.884
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,38
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ODAS, SASA
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 91 kaybederek (% -0.50 ) 4, 599
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEGYO, BNTAS
-
11:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, BUCIM, KONYA, CIMSA, GOLTS, KLKIM, CMBTN, BSOKE, BTCIM, AFYON
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11:08
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