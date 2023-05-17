***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
17.05.2023 13:51
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 No' lu Pay Tebliği' nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151913
BIST
16:014.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 63,73
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
16:0119,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
16:0121,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
16:011.261,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.261,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.442
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,03
|