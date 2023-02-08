***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında beyan edilmiş olan güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımı yapmak üzere 3500 kvA kurulu güçlük yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere başvuruda bulunulmuştur.Yatırım için gerekli olan arazi Halka arz öncesinde satın alınmıştır.Yatırımı planlanan GES 'in 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanarak devreye alınması planlanmıştır. Yatırım tamamlandığında mevsim şartları da dikkate alınarak şirketimizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %80 ‘inden fazlasını karşılaması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111403BIST