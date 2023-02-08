***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 13:16
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında beyan edilmiş olan güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımı yapmak üzere 3500 kvA kurulu güçlük yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere başvuruda bulunulmuştur.
Yatırım için gerekli olan arazi Halka arz öncesinde satın alınmıştır.
Yatırımı planlanan GES 'in 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanarak devreye alınması planlanmıştır. Yatırım tamamlandığında mevsim şartları da dikkate alınarak şirketimizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %80 ‘inden fazlasını karşılaması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111403
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.132,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8268
|18,8304
|% 0,03
|
|Euro
|20,1886
|20,1967
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3520
|20,4746
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0022
|5,0273
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.686
|7.750
|-5,00
|
|Yarım
|3.755
|3.792
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,59
|
Seans Raporu
10:42
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