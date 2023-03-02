***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile, Manisa'nın Soma ilçesinde satın alınan arsalar üzerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasının planlandığı, kurulacak GES santralinin Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının mevcut kapasitemize ve mevsim şartlarına göre ihtiyaçlarının karşılamasının beklendiği, yatırım için gerekli olan arazinin halka arz öncesinde satın alındığı kamuya duyurulmuştur.Bu duyuru kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere yapmış olduğumuz teşvik belgesi başvurusu Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Onaylanan 549810 no'lu 02.03.2023 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları kapsamında "KDV İstisnası", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" kapsamında faydalanılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119188BIST