***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklarından "A.G.C.M. Özel Sağlık Hizmetleri Oto Kiralama Ve Otopark İşletmecilik Hizmetleri Tic. A.Ş.'nde sahip olduğumuz pay miktarı 849.950 TL ile %51,048 oranına ulaştığından dolayı 31.03.2023 tarihli Finansal Tablolar ve müteakip dönemler için konsolide olarak düzenlenecektir. Finansal Rapor ve bağımsız denetim raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a gönderme yükümlülüğü, konsolide finansal rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak Konsolide Finansal tablolarımızın yayın tarihi Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca 40 günlük süresi içerisinde yerine getirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145779BIST