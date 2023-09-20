***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 15:54
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı basın yayın organlarında K.T.Z. GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ile ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak şirketimiz taraf olmayıp, 3. şahıs olarak hukuken şirketimizi ilgilendiren veya olumsuz etkileyebilecek bir durum söz konusu değildir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196425
BIST
'
15:597.831
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 46,79
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5927,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5928,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1259
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:591.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MIATK
|605,20
|493.711.363
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|28.693.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|112.978.768
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.790.521
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|13.133.046
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,80
|546.805.344
|% -9,60
|
|PINSU
|9,65
|81.968.566
|% -7,21
|
|THYAO
|225,30
|8.257.801.739
|% 3,06
|
|YKBNK
|16,83
|4.276.073.131
|% 4,47
|
|ISCTR
|22,86
|4.127.604.461
|% 3,81
|
|KOZAL
|27,96
|2.863.366.182
|% -0,14
|
|ALFAS
|158,70
|2.667.780.877
|% 3,39
|
|YKBNK
|16,83
|4.276.073.131
|% 4,47
|
|ISCTR
|22,86
|4.127.604.461
|% 3,81
|
|ADESE
|2,13
|315.045.071
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,97
|1.196.980.670
|% 1,01
|
|ZOREN
|4,66
|674.237.059
|% -0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0375
|27,0420
|% 0,14
|
|Euro
|28,9598
|28,9687
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,3628
|33,5301
|% -0,04
|
|Frank
|30,0301
|30,2110
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1864
|7,2224
|% 0,08
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,69
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.070
|11.147
|-19,00
|
|Yarım
|5.552
|5.597
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,32
|0,15
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|-1,03
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12TUCLK
Yüzde 9.97 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 759, 743 adet işlem
-
16:11KIMMR
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 958 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de