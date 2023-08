***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiA.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sağlık Hizmetleri 1665000 849950 TRY 51,048 Bağlı OrtaklıkTINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Sağlık Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMOODEGE YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. Finansal Yatırım ve Turizm 50400 22700 TRY 45 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185920BIST