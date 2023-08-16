***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2023 10:47
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sağlık Hizmetleri 1665000 849950 TRY 51,048 Bağlı Ortaklık
TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Sağlık Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MOODEGE YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. Finansal Yatırım ve Turizm 50400 22700 TRY 45 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185920
BIST
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13:307.678
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,93
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:3027,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0072
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
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27,2020
En Düşük
27,0055
13:3029,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0627
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,8268
En Düşük
29,2983
13:301.658,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.658,72
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
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1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:28
|COSMO
|146,30
|28.508.748
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.966.272
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.486.161
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.635.534
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.125.168
|% -9,94
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|TUPRS
|119,10
|4.529.944.439
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,40
|3.968.383.653
|% -2,87
|
|THYAO
|257,20
|3.797.945.044
|% -0,96
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|ZOREN
|5,19
|1.794.528.750
|% 4,22
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|YKBNK
|16,46
|2.924.468.888
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,71
|1.337.139.155
|% 2,11
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0633
|% 0,02
|
|Euro
|29,5533
|29,5687
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3983
|34,5708
|% 0,47
|
|Frank
|30,6818
|30,8667
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1934
|7,2294
|% 0,10
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.096
|11.164
|-20,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,14
|