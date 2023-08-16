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***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2023 10:47
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sağlık Hizmetleri 1665000 849950 TRY 51,048 Bağlı Ortaklık
TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Sağlık Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MOODEGE YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. Finansal Yatırım ve Turizm 50400 22700 TRY 45 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185920


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AYEN 41,62 109.136.814 % 9,99  
ARZUM 36,34 25.412.925 % 9,99  
TETMT 1.310,70 18.134.416 % 9,99  
BURCE 145,40 107.966.272 % 9,98  
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13:28 Alış Satış %  
Dolar 27,0579 27,0633 % 0,02  
Euro 29,5533 29,5687 % 0,21  
Sterlin 34,3983 34,5708 % 0,47  
Frank 30,6818 30,8667 % 0,10  
Riyal 7,1934 7,2294 % 0,10  
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13:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 4,76  
Altın Gr. 1.658 1.659 5,28  
Cumhuriyet 11.330 11.501 -15,00  
Tam 11.096 11.164 -20,00  
Yarım 5.565 5.608 -10,00  
Çeyrek 2.774 2.804 -5,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,75 0,23  
Gümüş Gr. 19,76 19,77 0,19  
B. Petrol 84,75 84,75 -0,14  
Seans Raporu 13:28
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