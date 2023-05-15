***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.05.2023 13:37
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.05.2023 tarihli 2023/20 nolu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Öner Kabasakal'ın seçilmesine
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın, üyeliğe Sayın Öner Kabasakal'ın seçilmesine
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Öner Kabasakal'ın ve üyeliğe Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın seçilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151282
BIST
14:104.674
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|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
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|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
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|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
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|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
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|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6607
|19,6682
|% 0,53
|
|Euro
|21,3895
|21,4357
|% 0,92
|
|Sterlin
|24,5124
|24,6353
|% 0,98
|
|Frank
|21,8459
|21,9775
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2264
|5,2527
|% 0,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,38
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.306
|9.447
|-656,00
|
|Tam
|9.233
|9.509
|-520,76
|
|Yarım
|4.565
|4.660
|-204,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.330
|-95,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|0,08
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|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,25
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