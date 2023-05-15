***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.05.2023 tarihli 2023/20 nolu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Öner Kabasakal'ın seçilmesineRiskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın, üyeliğe Sayın Öner Kabasakal'ın seçilmesineKurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Öner Kabasakal'ın ve üyeliğe Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın seçilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151282BIST