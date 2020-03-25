***TOASO* *ANHYT* *BRISA* *TAVHL* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.03.2020 09:16
***TOASO******ANHYT******BRISA******TAVHL******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANHYT, AVISA, BRISA, TAVHL, TOASO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6511628 TL Teorik Fiyat: 5,249 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AVISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5555555 TL Teorik Fiyat: 13,934 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,093 TL Teorik Fiyat: 6,657 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TAVHL.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0804059 TL Teorik Fiyat: 14,56 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TOASO.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,4 TL Teorik Fiyat: 15,72 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831897
BIST
12:4990.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 1.622,86
|Açılış
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En Düşük
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En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|38.817.689
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.314.717
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|693.887
|% 10,00
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|RHEAG
|1,43
|723.009
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|409.517
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,20
|7.156.640
|% -5,59
|
|MRDIN
|5,18
|7.225.614
|% -3,18
|
|SALIX
|5,25
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|% -2,78
|
|THYAO
|8,80
|615.667.936
|% 6,15
|
|ASELS
|23,78
|577.893.936
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|
|GARAN
|7,84
|508.616.465
|% 3,43
|
|ISFIN
|3,02
|188.741.268
|% 2,03
|
|YKBNK
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|166.862.077
|% 2,11
|
|ODAS
|1,29
|117.742.968
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,94
|166.862.077
|% 2,11
|
|THYAO
|8,80
|615.667.936
|% 6,15
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|EKGYO
|1,17
|77.425.363
|% 1,74
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|GARAN
|7,84
|508.616.465
|% 3,43
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6163
|7,6545
|% 1,27
|
|Frank
|6,5102
|6,5495
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6986
|1,7071
|% -0,24
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.618
|1.625
|0,33
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|Altın Gr.
|332
|333
|-3,45
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|0,23
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