***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.03.2021 08:57
***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E Pay Başına Brüt Temettü: 3 TL Teorik Fiyat: 30,82 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919852
BIST
11:361.312
En Yüksek
|Değişim
|: -4,88%
|| -67,30
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:367,7367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0452
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
11:369,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1131
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2056
11:36431,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,70
|Açılış
|: 431,47
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
431,33
BIST En Aktif Hisseler11:35
|TRILC
|34,44
|136.211.933
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|DOHOL
|3,13
|70.379.074
|% 4,33
|
|OTKAR
|367,50
|59.202.336
|% 3,87
|
|VESTL
|30,14
|75.732.234
|% 3,79
|
|MPARK
|19,44
|5.084.833
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|557.745
|% -10,00
|
|ISBIR
|6.480,00
|1.360.800
|% -10,00
|
|OZRDN
|8,10
|161.295
|% -10,00
|
|PKART
|13,97
|2.916.183
|% -9,99
|
|EREGL
|13,79
|392.743.720
|% -6,25
|
|FROTO
|202,70
|312.738.134
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,20
|268.902.481
|% -7,95
|
|GARAN
|7,19
|266.564.433
|% -9,90
|
|PETKM
|5,14
|234.840.940
|% -5,69
|
|YKBNK
|2,20
|268.902.481
|% -7,95
|
|EKGYO
|1,80
|127.226.274
|% -4,76
|
|TSKB
|1,36
|86.965.463
|% -7,48
|
|PETKM
|5,14
|234.840.940
|% -5,69
|
|AKBNK
|4,80
|216.730.144
|% -9,94
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7328
|7,7401
|% -0,54
|
|Euro
|9,2665
|9,3623
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,6686
|10,7221
|% -0,61
|
|Frank
|8,3159
|8,3660
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0608
|2,0711
|% -0,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-0,01
|
|Altın Gr.
|433
|433
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,76
|63,76
|-0,86
|
Seans Raporu
11:35
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11:50CMENT
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