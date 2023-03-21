***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.03.2023 09:14
***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TOASO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E Pay Başına Brüt Temettü: 6 TL Teorik Fiyat: 177 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126564
BIST
10:554.937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -38,37
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5519,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5520,4317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0836
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:551.206,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.207,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:55
|AKFYE
|14,33
|2.316.846
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.182.293
|% 9,93
|
|METRO
|2,06
|115.783.324
|% 8,42
|
|ONCSM
|119,70
|55.836.661
|% 8,13
|
|AVTUR
|3,35
|649.483
|% 7,03
|
|SDTTR
|123,50
|253.710.089
|% -7,28
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|ALFAS
|308,40
|233.709.292
|% -6,46
|
|EPLAS
|48,20
|15.338.799
|% -6,04
|
|AVOD
|3,01
|40.796.030
|% -5,94
|
|ASTOR
|55,75
|1.972.636.724
|% -4,62
|
|GOKNR
|24,94
|1.493.254.953
|% 5,86
|
|THYAO
|124,10
|898.636.324
|% -1,59
|
|KOZAL
|21,06
|845.377.636
|% 0,86
|
|ISCTR
|14,14
|758.525.744
|% 1,00
|
|GOKNR
|24,94
|1.493.254.953
|% 5,86
|
|METRO
|2,06
|115.783.324
|% 8,42
|
|ISCTR
|14,14
|758.525.744
|% 1,00
|
|ADESE
|1,57
|63.424.903
|% 4,67
|
|KOZAL
|21,06
|845.377.636
|% 0,86
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0227
|19,0262
|% 0,11
|
|Euro
|20,4193
|20,4317
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,2107
|23,3271
|% -0,27
|
|Frank
|20,3855
|20,5083
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0485
|5,0739
|% 0,09
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-7,68
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.208
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.136
|8.228
|-14,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,90
|