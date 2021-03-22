***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.03.2021 16:50
***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TOASO
23.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TOFAS OTO. FAB. TO
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 0,7092
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 10,84%
|| 0,9313
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05442,82
En Yüksek
|Değişim
|: 9,38%
|| 37,99
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.432
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.522.785
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.512.100
|% 0,41
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|ADESE
|2,70
|9.697.112
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|1.767.570
|% -10,00
|
|ALKA
|16,47
|3.834.659
|% -10,00
|
|ARDYZ
|49,50
|30.772.129
|% -10,00
|
|BFREN
|1.020,10
|13.881.549
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.233.058
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.648.412
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.515.439
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.385.804
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9223
|% 9,83
|
|Euro
|9,4332
|9,5216
|% 10,84
|
|Sterlin
|10,9434
|10,9983
|% 9,73
|
|Frank
|8,5430
|8,5945
|% 10,49
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,18
|
|Altın Gr.
|441
|441
|36,09
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,45
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK