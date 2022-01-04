***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









***TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler [TOASO]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_TOASOE0222C96.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti bugün için 5,48'den 9,59'a çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988582BIST