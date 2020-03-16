***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:30
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829176
BIST
12:2990.013
En Yüksek
|Değişim
|: -5,85%
|| -5.592,49
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:296,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3799
En Düşük
6,2780
12:297,1437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1107
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:29314,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,51
|Açılış
|: 314,89
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|7.884.795
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|38.540.060
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|2.004.407
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.041.220
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.304.183
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,64
|300.141.267
|% -7,15
|
|THYAO
|8,54
|244.284.725
|% -6,56
|
|GARAN
|8,39
|235.902.725
|% -6,88
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,10
|80.620.062
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,89
|45.823.053
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|64.090.478
|% -6,52
|
|EKGYO
|1,16
|46.583.242
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,51
|19.973.735
|% -5,56
|
|KRDMD
|1,94
|75.299.421
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8175
|7,8567
|% 0,90
|
|Frank
|6,7508
|6,7915
|% 1,88
|
|Riyal
|1,6936
|1,7021
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.538
|1.538
|8,04
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|13,58
|13,61
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,82
|-0,19
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|