***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:00
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829580
BIST
11:4684.712
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -3.176,57
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.507
11:466,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4537
En Düşük
6,4177
11:467,1678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:46307,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -5,89
|Açılış
|: 307,55
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.520.807
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|TIRE
|3,51
|7.815.371
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|847.894
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.137.005
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|147.174
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.239.176
|% -10,00
|
|THYAO
|7,76
|256.445.212
|% -5,71
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|GARAN
|8,02
|188.497.328
|% -2,08
|
|AKBNK
|5,86
|79.643.185
|% -1,84
|
|YKBNK
|1,98
|73.345.816
|% -2,46
|
|IHLGM
|0,78
|39.017.809
|% -9,30
|
|TSKB
|0,87
|40.394.499
|% -1,14
|
|YKBNK
|1,98
|73.345.816
|% -2,46
|
|THYAO
|7,76
|256.445.212
|% -5,71
|
|KARSN
|1,23
|33.931.528
|% -3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8641
|7,9036
|% -0,08
|
|Frank
|6,7548
|6,7955
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,86
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,28
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,20
|