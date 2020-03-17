***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:03
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829986
BIST
18:0086.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -1.502,17
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:006,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4032
18:007,0411
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1518
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0314
18:00318,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,77
|Açılış
|: 318,21
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
319,01
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.401.133
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.961.652
|% 9,78
|
|SUMAS
|7,86
|5.083
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.454.966
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.823
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.059.635
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|20.806.274
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.682.066
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|5.705.026
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|813.357
|% -10,00
|
|ASELS
|21,88
|1.367.323.287
|% -4,54
|
|THYAO
|7,92
|1.072.805.443
|% -3,77
|
|GARAN
|8,30
|834.757.346
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,03
|386.940.386
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,07
|352.775.615
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,03
|386.940.386
|% 0,00
|
|THYAO
|7,92
|1.072.805.443
|% -3,77
|
|IHLGM
|0,80
|104.865.822
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|144.684.044
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,12
|120.430.256
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7141
|7,7528
|% -1,99
|
|Frank
|6,6575
|6,6976
|% -1,60
|
|Riyal
|1,7067
|1,7153
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.534
|18,58
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|29,64
|29,64
|-0,41
|
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