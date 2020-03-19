***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 15:27
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830739
BIST
15:3184.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.100,00
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
15:316,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0621
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
15:317,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
15:31309,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,56
|Açılış
|: 309,15
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,99
|1.198.397
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.657.806
|% 9,92
|
|ULUUN
|3,17
|19.005.068
|% 9,69
|
|SOKM
|7,29
|25.499.500
|% 6,27
|
|SALIX
|4,35
|3.702
|% 5,07
|
|HUBVC
|11,77
|81.089.872
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.143.032
|% -9,94
|
|MAVI
|30,76
|5.574.071
|% -9,53
|
|NATEN
|9,27
|23.554.924
|% -7,85
|
|AVISA
|10,22
|463.047
|% -6,92
|
|HUBVC
|11,77
|81.089.872
|% -9,95
|
|SOKM
|7,29
|25.499.500
|% 6,27
|
|NATEN
|9,27
|23.554.924
|% -7,85
|
|ARDYZ
|11,38
|16.251.478
|% -4,05
|
|PEKGY
|2,14
|7.140.742
|% 1,90
|
|NATEN
|9,27
|23.554.924
|% -7,85
|
|ARDYZ
|11,38
|16.251.478
|% -4,05
|
|DERAS
|1,80
|1.979.068
|% -2,70
|
|YKSLN
|4,94
|5.136.596
|% -3,52
|
|PAPIL
|7,18
|4.152.939
|% -3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5581
|7,5960
|% 0,59
|
|Frank
|6,6376
|6,6776
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7351
|1,7438
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-10,44
|
|Altın Gr.
|309
|310
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.054
|2.107
|-24,04
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,63
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
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|B. Petrol
|25,59
|25,59
|0,71
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