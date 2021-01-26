***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:21
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TOASO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904352
BIST
12:031.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.540
En Düşük
1.517
12:037,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:038,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:03440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,66
|Açılış
|: 440,11
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:03
|SANKO
|11,44
|22.657.089
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.472.340
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.459.847
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|25.237.476
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.561.144
|% -9,99
|
|PKENT
|1.349,10
|3.097.054
|% -9,99
|
|GARAN
|9,62
|940.545.135
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,51
|872.966.014
|% 1,62
|
|KARSN
|5,46
|637.931.972
|% 5,00
|
|KOZAL
|120,60
|544.879.330
|% -0,66
|
|ODAS
|4,00
|385.385.960
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,51
|872.966.014
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,53
|311.104.242
|% -1,29
|
|TSKB
|1,96
|354.804.976
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|208.532.709
|% -1,27
|
|KARSN
|5,46
|637.931.972
|% 5,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3854
|7,3888
|% -0,21
|
|Euro
|8,9624
|8,9671
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0449
|10,0953
|% -0,46
|
|Frank
|8,2748
|8,3246
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,26
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,32
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.910
|2.983
|-12,04
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|-5,82
|
|Çeyrek
|705
|722
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,06
|