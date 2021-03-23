***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 11:02
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919883
BIST
10:561.278
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -101,66
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.278
10:567,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
10:569,3426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0835
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
10:56434,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 434,71
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TRILC
|34,42
|27.876.948
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|10,09
|3.098.724
|% 3,70
|
|GSDDE
|5,90
|400.632
|% 3,33
|
|BJKAS
|6,07
|9.058.414
|% 2,53
|
|ALCTL
|27,36
|2.688.085
|% -10,00
|
|BSOKE
|3,24
|5.174.398
|% -10,00
|
|MPARK
|19,44
|1.399.865
|% -10,00
|
|EGPRO
|29,16
|1.089.292
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|325.578
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|217.079.222
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|110.356.051
|% -9,94
|
|PETKM
|4,98
|47.019.897
|% -8,62
|
|EREGL
|13,54
|44.634.810
|% -7,95
|
|FROTO
|191,30
|35.990.598
|% -6,96
|
|GARAN
|7,19
|217.079.222
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|110.356.051
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,16
|27.161.532
|% -9,62
|
|PETKM
|4,98
|47.019.897
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,76
|13.839.029
|% -6,88
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7802
|7,7865
|% 0,06
|
|Euro
|9,2892
|9,3426
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,7700
|10,8240
|% 0,34
|
|Frank
|8,3801
|8,4306
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0746
|2,0850
|% 0,50
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,45
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,90
|63,90
|-0,72
|
Seans Raporu
10:56
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