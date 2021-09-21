***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 13:09
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TOASO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964701
BIST
13:251.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:258,6612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:2510,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:25491,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 491,80
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:24
|YEOTK
|55,00
|163.229.680
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.167.158
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.571.444
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.147.701
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.573.563
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|HUBVC
|10,98
|75.025.216
|% -5,43
|
|SELGD
|4,86
|2.124.377
|% -5,26
|
|THYAO
|13,03
|850.960.418
|% 1,72
|
|GARAN
|9,16
|537.192.151
|% 0,88
|
|TEZOL
|17,11
|356.486.726
|% -4,63
|
|TUPRS
|108,80
|296.449.463
|% 1,21
|
|SISE
|8,22
|275.939.174
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,39
|221.402.065
|% 0,42
|
|THYAO
|13,03
|850.960.418
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,77
|116.005.477
|% -0,56
|
|GARAN
|9,16
|537.192.151
|% 0,88
|
|SISE
|8,22
|275.939.174
|% 0,24
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6606
|8,6648
|% 0,00
|
|Euro
|10,1659
|10,1719
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,8056
|11,8648
|% 0,04
|
|Frank
|9,3177
|9,3738
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% -0,14
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|3,37
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-2,00
|
|Tam
|3.231
|3.313
|-0,94
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|-0,46
|
|Çeyrek
|783
|801
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,77
|