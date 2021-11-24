***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 17:10
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979456
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2895
En Yüksek
|Değişim
|: -4,04%
|| -0,5178
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7265
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -0,7108
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05699,45
En Yüksek
|Değişim
|: -5,29%
|| -39,10
|Açılış
|: 699,44
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0820
|12,2895
|% -4,04
|
|Euro
|13,5581
|13,7265
|% -4,92
|
|Sterlin
|16,1864
|16,2675
|% -5,40
|
|Frank
|12,9856
|13,0638
|% -5,13
|
|Riyal
|3,2384
|3,2547
|% -4,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,25
|
|Altın Gr.
|702
|703
|-36,00
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,22
|9,24
|-0,53
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,22
|