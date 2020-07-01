***TOASO* *GSDHO* *ANHYT* *MGROS* *DOCO* *RYGYO* *SARKY* *OYAKC* *BAGFS* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***TOASO******GSDHO******ANHYT******MGROS******DOCO******RYGYO******SARKY******OYAKC******BAGFS******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BAGFS, DOCO, GSDHO, OYAKC, ANHYT, ECZYT, RYGYO, SARKY, MGROS, TOASO]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBAGFS.E, DOCO.E, GSDHO.E ve OYAKC.E payları 01/07/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edilmiştir. ANHYT.E, ECZYT.E, RYGYO.E ve SARKY.E payları ise 01/07/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'nden çıkarılmıştır. MGROS.E payları 01/07/2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi'ne dahil edilmiştir. TOASO.E payları ise 01/07/2020 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi'nden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853638BIST