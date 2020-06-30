***TOASO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
30.06.2020 17:24
***TOASO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [TOASO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/06/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
30/06/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere TOASO.TE pay sırasında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışının takası BUGÜN (30/06/2020) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853520
BIST
17:33116.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 776,50
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:336,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:337,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:33391,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 391,35
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,40
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|104.034.093
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.300.722
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.742.256
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.836.301
|% 9,98
|
|AKGUV
|3,20
|42.418.404
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,85
|647.321.947
|% -9,75
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,50
|19.130.441
|% -6,64
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|ULAS
|6,04
|10.391.951
|% -5,92
|
|KRDMD
|3,27
|2.426.373.334
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,02
|2.096.468.587
|% 5,21
|
|GARAN
|8,49
|1.175.168.764
|% -0,47
|
|THYAO
|12,52
|824.058.598
|% 0,48
|
|KARSN
|2,94
|804.273.254
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,02
|2.096.468.587
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,27
|2.426.373.334
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,67
|627.400.304
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,43
|423.878.741
|% 2,14
|
|KARSN
|2,94
|804.273.254
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4265
|8,4688
|% 0,24
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|5,05
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.547
|-3,60
|
|Tam
|2.603
|2.614
|-3,70
|
|Yarım
|1.264
|1.278
|-1,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,65
|
Seans Raporu
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17:37EMKEL
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