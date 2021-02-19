***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.02.2021 18:18
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.02.2021 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Daire: 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911117
BIST
17:591.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
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|Açılış
|: 1.552
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400,83
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRYAT
|499,40
|120.470.423
|% 10,00
|
|SODSN
|46,20
|3.088.378
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.236.038
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.174.885
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.122.967
|% 9,98
|
|ARTI
|6,48
|2.098.619
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|37.746.452
|% -10,00
|
|SASA
|44,82
|3.233.969.526
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.266.056
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.254.384
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.233.969.526
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.375.244.199
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.076.744.185
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.048.169.475
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.762.933.590
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.048.169.475
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.762.933.590
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.424.515.884
|% 1,96
|
|PETKM
|5,19
|1.322.355.524
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,44
|614.364.713
|% -0,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9596
|6,9650
|% 0,01
|
|Euro
|8,4421
|8,4526
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7347
|9,7835
|% 0,20
|
|Frank
|7,7494
|7,7961
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8517
|1,8609
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,71
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,09
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,13
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