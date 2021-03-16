***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2021 19:04
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)
'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918542
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05417,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,14
|Açılış
|: 417,38
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.159
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5004
|7,5109
|% -0,29
|
|Euro
|8,9318
|8,9490
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3888
|10,4409
|% -0,52
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında