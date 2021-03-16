***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.03.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzereBağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'ninbağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918542BIST