***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 09:39
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2021
Tescil Tarihi
29.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine ilişkin 16.03.2021 tarihli genel kurul kararı, 29.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921658
BIST
12:281.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:288,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
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|Açılış
|: 8,2900
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3671
En Düşük
8,1884
12:289,8002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1325
|Açılış
|: 9,7400
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,8331
En Düşük
9,6398
12:28454,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,36
|Açılış
|: 454,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:26
|CMBTN
|337,20
|5.713.854
|% 9,98
|
|GLRYH
|11,16
|17.479.726
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|31.169.775
|% 9,94
|
|TRILC
|55,40
|33.402.267
|% 9,92
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,05
|1.428.513
|% -9,50
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|SNPAM
|21,50
|626.126
|% -6,52
|
|FROTO
|194,50
|664.057.964
|% 5,14
|
|GARAN
|6,85
|480.222.293
|% -0,58
|
|THYAO
|12,60
|442.316.220
|% 0,96
|
|BJKAS
|7,73
|385.047.848
|% 5,89
|
|EKGYO
|1,95
|362.536.251
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,95
|362.536.251
|% -3,94
|
|IHLGM
|1,13
|112.778.020
|% -0,88
|
|GARAN
|6,85
|480.222.293
|% -0,58
|
|OSTIM
|3,10
|196.733.913
|% 3,68
|
|YKBNK
|2,20
|116.777.082
|% 0,46
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3331
|8,3413
|% 1,73
|
|Euro
|9,7941
|9,8031
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,4219
|11,4792
|% 1,62
|
|Frank
|8,7924
|8,8453
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 1,52
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,51
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|41,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,78
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,24
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,62
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,08
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|-0,21
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