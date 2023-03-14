***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2023 18:31
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124643
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9870
En Düşük
18,9692
17:5920,4299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0642
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4299
En Düşük
20,3613
17:591.161,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.161,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9680
|18,9872
|% 0,07
|
|Euro
|20,3475
|20,3980
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,06
|
|Frank
|20,6854
|20,8100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.844
|7.922
|8,00
|
|Yarım
|3.832
|3.876
|4,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.938
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,01
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|0,14
|