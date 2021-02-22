***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.02.2021 19:15
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin ekli 2020 yılı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, işin gelişimini ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı tespit edilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşüyle ilettiği 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Faaliyetlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi edinilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı ekli Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen ilan ve toplantı günleri hariç 21 gün süre ile Şirket Merkezinde, ve www.tofas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platfotmu'nda ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına, karar verilmiştir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911506
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
18:057,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
18:058,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0875
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
18:05408,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 8,48
|Açılış
|: 408,50
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|211,20
|754.389.116
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.247.055
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|1.000.293
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|65.414.598
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.669.656
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.572.378
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|903.381
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|3.446.158
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|49.117.175
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% -4,42
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 2,30
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% -0,41
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 3,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0189
|7,0263
|% 0,64
|
|Euro
|8,5417
|8,5513
|% 1,03
|
|Sterlin
|9,8695
|9,9190
|% 1,24
|
|Frank
|7,8202
|7,8673
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8687
|1,8781
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|27,32
|
|Altın Gr.
|409
|409
|8,60
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem