***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin ekli 2020 yılı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiş yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı ve bağımsız denetime tabi tutulduğu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, işin gelişimini ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı tespit edilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşüyle ilettiği 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Faaliyetlerine İlişkin Rapor hakkında bilgi edinilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı ekli Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen ilan ve toplantı günleri hariç 21 gün süre ile Şirket Merkezinde, ve www.tofas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platfotmu'nda ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına, karar verilmiştir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911506BIST