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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

22.07.2020 20:14
GÜNCEL HABERLER



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıllık izin dönemi dolayısıyla üretim yapılmaması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin ve periyodik bakım.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin ve periyodik bakım.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30.07.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım ve revizyon çalışmaları için nöbetçi personel.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
İzin döneminin sonu.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13.08.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

"Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Söz konusu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak  olup, fabrikamızda  nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.
  
    
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861264


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ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
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Frank 7,3372 7,3814 % 0,82  
Riyal 1,8209 1,8300 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 21,43  
Altın Gr. 411 411 7,02  
Cumhuriyet 2.718 2.759 27,00  
Tam 2.746 2.758 42,90  
Yarım 1.333 1.349 21,00  
Çeyrek 669 675 10,50  
Gümüş.Ons 22,71 22,76 1,44  
Gümüş Gr. 5,00 5,00 0,33  
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