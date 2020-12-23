***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıl sonu mutat envanter, planlı bakım ve yatırım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYokFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerEnvanter, onarım, yenileme için gerekli personel görevlendirilmiş, olup üretime ara verilmesinin genel üretim çalışmalarımıza etkisi beklenmemektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarEnvanter sayımı, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13 Ocak 2021Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894511BIST