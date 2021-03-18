***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalarVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi19.03.2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarTedarik ve teslimat süreçlerindeki iyileşme.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih05.04.2021Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarGeçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir. Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir. Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918932BIST