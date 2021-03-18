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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

18.03.2021 09:09



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
19.03.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Tedarik ve teslimat süreçlerindeki iyileşme.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
05.04.2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.    Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.    Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918932


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