***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıllık izin dönemi dolayısıyla üretim yapılmaması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık izin ve periyodik bakım.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık izin ve periyodik bakım.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi15.07.2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerBakım ve revizyon çalışmaları için nöbetçi personel bulundurulacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylarİzin döneminin sonunda yeniden üretime başlanacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih02.08.2021Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarŞirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde, 15 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943173BIST