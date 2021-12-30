***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
30.12.2021 18:20
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyeti
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıl sonu mutat envanter, planlı bakım ve yatırım çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yok
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01 Ocak 2022 - 09 Ocak 2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Envanter, onarım, yenileme için gerekli personel görevlendirilmiş olup, üretime ara verilmesinin genel üretim çalışmalarımıza etkisi beklenmemektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Envanter sayımı, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
10 Ocak 2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987201
BIST